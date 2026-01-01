Молодые люди

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The Young People
США / ужасы, триллер / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
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В ролях
Николь Кидман
Татьяна Маслани
Нико Паркер
Хизер Грэм
Лола Танг
Джонни Ноксвилл
Каш Джамбо
Брендан П. Хайнс
Лили Коллиас
Лекси Минетри
Nat Buchanan
Nurse
Режиссер
Оз Перкинс
Сценарист
Оз Перкинс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Премьера в мире
12 февраля 2027
Дата выхода
12 февраля 2027
Испания
Производство
Lyrical Media, Phobos, Range Media Partners
Другие названия
The Young People, Gənc İnsanlar
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Обновлено 12 декабря 2025
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