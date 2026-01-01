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Киноафиша Фильмы Молодые люди

Молодые люди

The Young People
США / ужасы, триллер / 18+
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В ролях

Николь Кидман
Николь Кидман
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани
Нико Паркер
Нико Паркер
Хизер Грэм
Хизер Грэм
Лола Танг
Лола Танг
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Каш Джамбо
Каш Джамбо
Брендан П. Хайнс
Брендан П. Хайнс
Лили Коллиас
Лили Коллиас
Лекси Минетри
Nat Buchanan
Nurse
Режиссер Оз Перкинс
Сценарист Оз Перкинс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Премьера в мире 12 февраля 2027
Дата выхода
12 февраля 2027 Испания
Производство Lyrical Media, Phobos, Range Media Partners
Другие названия
The Young People, Gənc İnsanlar

Рейтинг фильма

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Обновлено 12 декабря 2025

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