Lanling Li

Пёс и Гора не просто так ненавидели друг друга: этого в «Игре престолов» не показали

От режиссера «Первого отдела 5»: НТВ покажет шпионский сериал про игры КГБ и ЦРУ накануне встречи Горбачёва с Рейганом

Думаете, уже видели все от Хабенского? Тогда 5 февраля включите «Здесь был Юра» — один герой там делает то, на что не решались даже в «Методе»

От главного злодея до полноценного героя Мстителей: Marvel случайно раскрыли поворот «Судного дня» — еще 13 лет назад не поверили бы

Ким Чен Ир похитил иностранца ради съемок коммунистической «Годзиллы»: культовый кринж-боевик даже копировали в США

Декабрь, 2025 – прибыл Годжо Сатору: «Магическую битву-3» все же покажут в России – дата уже есть, обводите кружком в календаре

У «Спасти рядового Райана» есть менее популярное продолжение: рекордные 9.4 на IMDb, а вы о нем и не слышали

«17 мгновений» в Германии смотрели даже внимательнее, чем в СССР: как приняли сериал, что Шелленберги написали Табакову

«Выглядит космически круто»: не зря «Зверополис 2» собрал $556 млн за уик-энд – есть 3 причины пойти на него в кино сразу 4 декабря

«Смотрел только на него»: Штирлиц лишился сына в «17 мгновениях весны» – момент был настолько горький, что зрители об этом и не подумали