Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Lanling Li
Киноафиша Персоны Lanling Li

Lanling Li

Дата рождения
16 октября 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Вечная воля 7.8
Вечная воля (2020)
Облачный владыка 7.5
Облачный владыка (2022)
Безмолвный дом 7.0
Безмолвный дом (2024)

Фильмография Lanling Li

Жанр
Год
Безмолвный дом 7
Безмолвный дом
фэнтези, мистика, исторический 2024, Китай
Облачный владыка 7.5
Облачный владыка
боевик, приключения, аниме 2022, Китай
Как найти сокровища 5
Как найти сокровища Crazy Kwai Boo: Sanxingdui Spirited Away
анимация, комедия 2022, Китай
Смотреть трейлер
Вечная воля 7.8
Вечная воля
комедия, боевик, аниме , фэнтези 2020, Китай
Руководство сотен демонов
Руководство сотен демонов
приключения, аниме , мистика 2020, Китай
Падающие звёзды
Падающие звёзды
аниме , фантастика, детектив 2019, Китай
Пёс и Гора не просто так ненавидели друг друга: этого в «Игре престолов» не показали
От режиссера «Первого отдела 5»: НТВ покажет шпионский сериал про игры КГБ и ЦРУ накануне встречи Горбачёва с Рейганом
Думаете, уже видели все от Хабенского? Тогда 5 февраля включите «Здесь был Юра» — один герой там делает то, на что не решались даже в «Методе»
От главного злодея до полноценного героя Мстителей: Marvel случайно раскрыли поворот «Судного дня» — еще 13 лет назад не поверили бы
Ким Чен Ир похитил иностранца ради съемок коммунистической «Годзиллы»: культовый кринж-боевик даже копировали в США
Декабрь, 2025 – прибыл Годжо Сатору: «Магическую битву-3» все же покажут в России – дата уже есть, обводите кружком в календаре
У «Спасти рядового Райана» есть менее популярное продолжение: рекордные 9.4 на IMDb, а вы о нем и не слышали
«17 мгновений» в Германии смотрели даже внимательнее, чем в СССР: как приняли сериал, что Шелленберги написали Табакову
«Выглядит космически круто»: не зря «Зверополис 2» собрал $556 млн за уик-энд – есть 3 причины пойти на него в кино сразу 4 декабря
«Смотрел только на него»: Штирлиц лишился сына в «17 мгновениях весны» – момент был настолько горький, что зрители об этом и не подумали
Что такое «Маэстро» и куда послали Надю: на 5 вопросов о «Самой обаятельной и привлекательной» ответят лишь фанаты (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше