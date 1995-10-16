Меню
О персоне
Фильмография
Lanling Li
Lanling Li
Дата рождения
16 октября 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.8
Вечная воля
(2020)
7.5
Облачный владыка
(2022)
7.0
Безмолвный дом
(2024)
Фильмография Lanling Li
Актер
6
7
Безмолвный дом
фэнтези, мистика, исторический
2024, Китай
7.5
Облачный владыка
боевик, приключения, аниме
2022, Китай
5
Как найти сокровища
Crazy Kwai Boo: Sanxingdui Spirited Away
анимация, комедия
2022, Китай
Смотреть трейлер
7.8
Вечная воля
комедия, боевик, аниме , фэнтези
2020, Китай
Руководство сотен демонов
приключения, аниме , мистика
2020, Китай
Падающие звёзды
аниме , фантастика, детектив
2019, Китай
