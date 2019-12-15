Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Падающие звёзды
1 постер
Киноафиша Сериалы Падающие звёзды

Падающие звёзды (2019 - 2020)

Ni zai xing guang shen chu 18+
Год выпуска 2019
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 19 минут
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 3 часа 48 минут

О чем сериал

Художник Бай и его друг Чуньчунь едут в автомобиле, болтая о своём. Неожиданно они попадают в странную аварию. После инцидента Бай приходит в себя и узнаёт о том, что отец приставил к нему персонального ассистента, который становится его телохранителем. Скоро Бай понимает, что у телохранителя есть суперспособности, которые позволяют ему предотвращать несчастные случаи и справляться с непредвиденными ситуациями. Но зачем обыкновенному художнику понадобилась такая защита и кто стоит за аварией, в которой он чуть не погиб?

В ролях
В ролях
Су Шанцин
Лю Цун
Lanling Li
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Падающие звёзды - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Японский и китайский «Доктора Хаусы» лечат так, что западный Грегори бы удивился — ловите 2 крутых хита на вечер
Сказал бы нет красной — и все пошло бы иначе: что ждало Нео после синей таблетки в «Матрице»
Лишь спустя годы Добрев объяснила, почему ушла из «Дневников вампира»: дело было не в Сомерхолдере
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом
Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше