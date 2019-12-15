Художник Бай и его друг Чуньчунь едут в автомобиле, болтая о своём. Неожиданно они попадают в странную аварию. После инцидента Бай приходит в себя и узнаёт о том, что отец приставил к нему персонального ассистента, который становится его телохранителем. Скоро Бай понимает, что у телохранителя есть суперспособности, которые позволяют ему предотвращать несчастные случаи и справляться с непредвиденными ситуациями. Но зачем обыкновенному художнику понадобилась такая защита и кто стоит за аварией, в которой он чуть не погиб?