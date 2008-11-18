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Ника Жукова
Ника Жукова Nika Zhukova
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Ника Жукова

Nika Zhukova

Дата рождения
18 ноября 2008
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Биография Ника Жукова

Ника Жукова, дочь известного поп-исполнителя и лидера группы "Руки Вверх!", Сергея Жукова, имеет свои собственные таланты и увлечения. С пяти лет она занимается художественной гимнастикой, а также любит современный танец контемпорари. Ее успехи были замечены, и ей предлагали участие в телевизионных шоу. Но Ника всегда мечтала стать известной актрисой, и в 2022 году она сделала свой дебютный шаг в кино, сыграв роль в комедии "Артек. Большое путешествие", где она исполнила роль воспитанницы здравницы.

Ника часто появляется в роликах своего отца. В 2017 году она снялась в видео на композицию Сергея Жукова под названием "Конфетка", которое раскрывало романтические отношения артиста с его супругой. Также она снялась в клипе на песню "Нам 17".

В 2023 году начались съемки музыкальной драмы "Плакса", в которой продюсером выступил сам Сергей Жуков. Главная героиня, которую играет Ника, переезжает из Москвы в провинциальный город и сталкивается с травлей сверстников. В новой школе подросток основывает свою собственную группу. Во время съемок Ника научилась играть на гитаре и начала заниматься вокалом. В каждой серии фильма звучат оригинальные композиции, связанные с эмоциями главной героини. Всего записаны 12 песен, которые войдут в дебютный альбом группы "Плакса".

Популярные фильмы

Плакса 7.0
Плакса (2023)
Киловаттино 5.6
Киловаттино (2025)
0.0
Лукоморье (2026)

Фильмография Ника Жукова

Лукоморье Lukomore
семейный 2026, Россия
Киловаттино 5.6
Киловаттино
комедия 2025, Россия
Плакса. Фильм о фильме
Плакса. Фильм о фильме
документальный 2024, Россия
Плакса 7
Плакса
драма, музыка 2023, Россия
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Новости о Ника Жукова
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