Ника Жукова, дочь известного поп-исполнителя и лидера группы "Руки Вверх!", Сергея Жукова, имеет свои собственные таланты и увлечения. С пяти лет она занимается художественной гимнастикой, а также любит современный танец контемпорари. Ее успехи были замечены, и ей предлагали участие в телевизионных шоу. Но Ника всегда мечтала стать известной актрисой, и в 2022 году она сделала свой дебютный шаг в кино, сыграв роль в комедии "Артек. Большое путешествие", где она исполнила роль воспитанницы здравницы.

Ника часто появляется в роликах своего отца. В 2017 году она снялась в видео на композицию Сергея Жукова под названием "Конфетка", которое раскрывало романтические отношения артиста с его супругой. Также она снялась в клипе на песню "Нам 17".

В 2023 году начались съемки музыкальной драмы "Плакса", в которой продюсером выступил сам Сергей Жуков. Главная героиня, которую играет Ника, переезжает из Москвы в провинциальный город и сталкивается с травлей сверстников. В новой школе подросток основывает свою собственную группу. Во время съемок Ника научилась играть на гитаре и начала заниматься вокалом. В каждой серии фильма звучат оригинальные композиции, связанные с эмоциями главной героини. Всего записаны 12 песен, которые войдут в дебютный альбом группы "Плакса".