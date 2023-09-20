Школьница Ника Жукова спасается от травли благодаря музыке в трейлере сериала «Плакса»

Онлан-кинотеатр Wink выпустил первый трейлер сериала о жизни подростков «Плакса», который является продюсерским проектом лидера поп-группы «Руки Вверх» Сергея Жукова. Он также является одним из авторов сценария, тогда как ведущую роль исполнила его дочь Ника.

Главная героиня — выросшая в Москве 14-летняя девочка по имени Маша (Жукова), вынужденная вместе с родителями перебраться в провинциальный прибрежный городок, где проживает ее бабушка (Ирина Розанова). Таким образом, Маша, до этого учившаяся в престижной столичной школе, оказывается в обыкновенном учебном заведении. Среди сверстников за ней сразу закрепляется статус белой вороны, а однокашники подвергают ее травле. Особенно Маше достается от девочки, которая приревновала ее к своему парню. Главной героине очень тяжело даются эти перемены, но она находит упоение в музыке. В дальнейшем она собирает собственную рок-группу.

Еще на этапе начала съемок «Плаксу» сравнивали с тематически схожим сериалом «Ранетки», выходившим с 2008 по 2010 год. Режиссером «Плаксы» выступил Андрей Силкин. Кроме Жуковой и Розановой, в актерском составе задействованы Алексей Онежен, Диана Енакаева, Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева, а также Агата Муцениеце и Роман Маякин, воплотившие родителей Маши.

Премьера состоится 28 сентября на Wink, а после сериал выйдет на канале СТС.