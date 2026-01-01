Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эймир Мориссей
Eimear Morrissey
Киноафиша
Персоны
Эймир Мориссей
Эймир Мориссей
Eimear Morrissey
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Женщина в стене
(2023)
5.7
Семейный приговор
(2024)
Фильмография Эймир Мориссей
5.7
Семейный приговор
The Problem with People
комедия
2024, Ирландия
Смотреть трейлер
7.1
Женщина в стене
драма, триллер, детектив
2023, Великобритания
Показать еще
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить