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Эймир Мориссей
Эймир Мориссей Eimear Morrissey
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Эймир Мориссей

Eimear Morrissey

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Женщина в стене 7.1
Женщина в стене (2023)
Семейный приговор 5.7
Семейный приговор (2024)

Фильмография Эймир Мориссей

Семейный приговор 5.7
Семейный приговор The Problem with People
комедия 2024, Ирландия
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Женщина в стене 7.1
Женщина в стене
драма, триллер, детектив 2023, Великобритания
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