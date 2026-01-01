Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Хасси Харрисон
Награды
Награды и номинации Хасси Харрисон
Hassie Harrison
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Хасси Харрисон
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
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В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»
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