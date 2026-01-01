Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Элин Шумахер
Элин Шумахер Eline Schumacher
Киноафиша Персоны Элин Шумахер

Элин Шумахер

Eline Schumacher

Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Хорошие люди 7.0
Хорошие люди (2022)
Мегаломаньяк. Реинкарнация 5.2
Мегаломаньяк. Реинкарнация (2022)

Фильмография Элин Шумахер

Хорошие люди 7
Хорошие люди
драма, комедия, криминал 2022, Бельгия
Мегаломаньяк. Реинкарнация 5.2
Мегаломаньяк. Реинкарнация Megalomaniac
ужасы 2022, Бельгия
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Элин Шумахер
Сегодня в прокат выходит фильм ужасов «Мегаломаньяк. Реинкарнация»
Сегодня в прокат выходит фильм ужасов «Мегаломаньяк. Реинкарнация»
Наследие жестокого убийцы оживает в трейлере шок-хоррора «Мегаломаньяк. Реинкарнация»
Наследие жестокого убийцы оживает в трейлере шок-хоррора «Мегаломаньяк. Реинкарнация»
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше