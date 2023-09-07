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Киноафиша Новости Наследие жестокого убийцы оживает в трейлере шок-хоррора «Мегаломаньяк. Реинкарнация»

Наследие жестокого убийцы оживает в трейлере шок-хоррора «Мегаломаньяк. Реинкарнация»

7 сентября 2023 15:03
Наследие жестокого убийцы оживает в трейлере шок-хоррора «Мегаломаньяк. Реинкарнация»

Фильм ставят в один ряд с резонансными «Мученицами» Паскаля Ложье.

В сети появился дублированный трейлер картины «Мегаломаньяк. Реинкарнация» (Megalomaniac), который позиционируется как экстремальный шок-хоррор, по воздействию сопоставимый с известным трансгрессивным фильмом «Мученицы» (2008). «Мегаломаньяк» был удостоен главного приза на кинофестивале жанрового кино FANTASIA.

Работая над «Мегаломаньяком», режиссер и сценарист Карим Уэлаж ориентировался на реальное дело серийного убийцы, который в середине 1990-х орудовал в Бельгии. Злодея, получившего прозвище «Мясник из Монса», так и не удалось поймать.

По сюжету фильма, через три десятка лет после серии жестоких убийств случаются новые преступления, в которых угадывается почерк неуловимого маньяка. Значит ли это, что он вернулся? Или же у него возникли верные последователи? Чтобы найти ответ на эти вопросы, придется раскрыть страшные семейные секреты.

Критики отмечают, что у Уэлажа получилось готическое кино, которое посредством мрачной картинки и саундтрека погружает зрителей в атмосферу сущего ада.

Главные роли сыграли Элайн Шумахер, Бенжамен Рамон, Хелен Моор, Вим Вилларт и Пьер Ниссе.

В российский прокат «Мегаломаньяк. Реинкарнация» выйдет 21 сентября.

Фото: Universal Distribution
Елена Королева
Елена Королева
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