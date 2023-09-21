Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Фантом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сегодня в прокат выходит фильм ужасов «Мегаломаньяк. Реинкарнация»

Сегодня в прокат выходит фильм ужасов «Мегаломаньяк. Реинкарнация»

21 сентября 2023 09:37
Сегодня в прокат выходит фильм ужасов «Мегаломаньяк. Реинкарнация»

Ультражестокая картина, призванная вызвать у зрителей гнев и социальную рефлексию.

Кинокомпания Universal Distribution выпустила в отечественный прокат бельгийский трансгрессивный фильм ужасов «Мегаломаньяк. Реинкарнация», который получил главный приз на прошлогоднем кинофестивале Fantasia. Синопсис гласит:

«Марта и Феликс являются детьми одиозного серийного убийцы из Бельгии по прозвищу «Мясник из Монса», который орудовал в 1990-х годах. Жизнь неуравновешенной и обуреваемой страхом за свою безопасность Марты проходит в соцсетях, но и там она выступает лишь в качестве наблюдателя. Ее брат, раздавленный страшным семейным наследием, решает продолжить дело отца и тоже становится убийцей. Будучи жертвой травли и жестоких нападок со стороны коллег по работе, восприимчивая Марта сходит с ума и через зеркало попадает в странный и ужасающий мир, в котором живет ее брат».

Снял фильм по собственному сценарию режиссер Карим Уэлхаж. Ведущие роли сыграли Элайн Шумахер, Вим Вилларт, Бенжамен Рамон, Пьер Ниссе и Рафаэл Лубанс.

На агрегаторе Rotten Tomatoes критический рейтинг «Мегаломаньяка» на данный момент равняется солидным 82% на основе 22 рецензий.

Фото: Universal Distribution
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Телом Хизер Грэм завладевает демоническая сущность в трейлере хоррора «Подходящая плоть» Телом Хизер Грэм завладевает демоническая сущность в трейлере хоррора «Подходящая плоть» Читать далее 20 сентября 2023
Брутальные и неудержимые: 5 экшен-фильмов c крутыми героями, от которых невозможно оторваться Брутальные и неудержимые: 5 экшен-фильмов c крутыми героями, от которых невозможно оторваться Читать далее 21 сентября 2023
Стрелок-мститель держит в ужасе Камилль Роу в новом трейлере триллера «Капкан. Судная ночь» Стрелок-мститель держит в ужасе Камилль Роу в новом трейлере триллера «Капкан. Судная ночь» Читать далее 20 сентября 2023
Вышел финальный трейлер «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» Вышел финальный трейлер «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» Читать далее 20 сентября 2023
Забытый художник Юрий Стоянов оказывается гением в трейлере комедии «Пять процентов» Забытый художник Юрий Стоянов оказывается гением в трейлере комедии «Пять процентов» Читать далее 20 сентября 2023
На порядок хуже фильмов о Джоне Уике: появились рецензии на мини-сериал «Континенталь» На порядок хуже фильмов о Джоне Уике: появились рецензии на мини-сериал «Континенталь» Читать далее 21 сентября 2023
Нина Добрев лжет, что у нее рак, в трейлере комедии «Очень плохая девочка» Нина Добрев лжет, что у нее рак, в трейлере комедии «Очень плохая девочка» Читать далее 20 сентября 2023
Семья спасается от экологического апокалипсиса в трейлере фильма «Катастрофа» Семья спасается от экологического апокалипсиса в трейлере фильма «Катастрофа» Читать далее 20 сентября 2023
«Звездные войны», Marvel и «Ван-Пис» возглавили рейтинг самых популярных франшиз «Звездные войны», Marvel и «Ван-Пис» возглавили рейтинг самых популярных франшиз Читать далее 21 сентября 2023
На Netflix вышел финальный сезон «Сексуального просвещения» — доступен новый трейлер На Netflix вышел финальный сезон «Сексуального просвещения» — доступен новый трейлер Читать далее 21 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше