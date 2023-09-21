Сегодня в прокат выходит фильм ужасов «Мегаломаньяк. Реинкарнация»

Кинокомпания Universal Distribution выпустила в отечественный прокат бельгийский трансгрессивный фильм ужасов «Мегаломаньяк. Реинкарнация», который получил главный приз на прошлогоднем кинофестивале Fantasia. Синопсис гласит:

«Марта и Феликс являются детьми одиозного серийного убийцы из Бельгии по прозвищу «Мясник из Монса», который орудовал в 1990-х годах. Жизнь неуравновешенной и обуреваемой страхом за свою безопасность Марты проходит в соцсетях, но и там она выступает лишь в качестве наблюдателя. Ее брат, раздавленный страшным семейным наследием, решает продолжить дело отца и тоже становится убийцей. Будучи жертвой травли и жестоких нападок со стороны коллег по работе, восприимчивая Марта сходит с ума и через зеркало попадает в странный и ужасающий мир, в котором живет ее брат».