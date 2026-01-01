Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эрика Эрвин
Erika Ervin
Киноафиша
Персоны
Эрика Эрвин
Эрика Эрвин
Erika Ervin
Дата рождения
23 февраля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Терлок, США
Цвет глаз
ореховый
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.9
Американская история ужасов
(2011)
5.3
Поворот не туда. Дом зла
(2022)
Фильмография Эрика Эрвин
5.3
Поворот не туда. Дом зла
The Price We Pay
боевик, ужасы, триллер
2022, США
Смотреть трейлер
7.9
Американская история ужасов
драма, ужасы, триллер
2011, США
Показать еще
Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
Дело не в Евро-2 с АЗС: что самом деле убивает «движки» ваших современных авто
Если бы «Бриллиантовую руку» сняли в 2026-м: нашла достойных актеров на роль Лелика, Геши и Горбункова
Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
Посмотрел и закрыл гештальт: 5 фантастических сериалов до 2-х сезонов, где есть настоящий финал
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
Не «Олдскул» и не «Бригада»: Беляев выбрал российский сериал, который считает эталоном. Спойлер — его снял Урсуляк
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить