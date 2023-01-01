Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король-львенок" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джеймс Карролл Джордан
Джеймс Карролл Джордан James Carroll Jordan
Киноафиша Персоны Джеймс Карролл Джордан

Джеймс Карролл Джордан

James Carroll Jordan

Дата рождения
13 января 1950
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Окинава, Япония

Популярные фильмы

Из глубины
Из глубины (2023)
0

Фильмография Джеймс Карролл Джордан

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Из глубины
Из глубины No Way Up
боевик, приключения, драма 2023,
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App