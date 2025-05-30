Маша, дочь влиятельного бизнесмена, живёт словно в сказке: рядом заботливый отец, престижное образование, воссоединение с сестрой и идеальный жених. Но всё рушится в одночасье — отец погибает, и начинается ожесточённая борьба за его наследство. Семейные скандалы, интриги и измены сменяют прежнее благополучие. После оглашения завещания выясняется, что всё имущество достаётся мачехе Ларисе. Для Маши это удар: любимый бросает её ради богатства, и она впервые остаётся ни с чем. В этом хаосе она неожиданно находит поддержку в сводной сестре — но путь к доверию между ними оказывается непростым.