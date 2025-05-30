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Выбираю нас (2025 - 2025)

Vybirayu nas 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Маша, дочь влиятельного бизнесмена, живёт словно в сказке: рядом заботливый отец, престижное образование, воссоединение с сестрой и идеальный жених. Но всё рушится в одночасье — отец погибает, и начинается ожесточённая борьба за его наследство. Семейные скандалы, интриги и измены сменяют прежнее благополучие. После оглашения завещания выясняется, что всё имущество достаётся мачехе Ларисе. Для Маши это удар: любимый бросает её ради богатства, и она впервые остаётся ни с чем. В этом хаосе она неожиданно находит поддержку в сводной сестре — но путь к доверию между ними оказывается непростым.

В ролях
В ролях
Константин Силаков
Константин Силаков
Даниил Эйдлин
Даниил Эйдлин
Даниил Шперлинг
Даниил Шперлинг
Наталья Тищенко
Владислав Калашников
Маргарита Бугаева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Выбираю нас - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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