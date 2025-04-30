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Нулевые

Нулевые 18+
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О фильме

Караганда, нулевые. Лихие 90-е закончились, но разгул преступности никуда не делся. Четверо друзей, простых парней с окраин, во главе с Сэмом очарованы блатной романтикой и хотят легких денег. Так они становятся часть местной братвы, в которой состоят люди, пережившие многое. Парни быстро входят во вкус, ведь денег и веселья в криминальном мире достаточно, но столько же и преступлений и жестокости. Суровый, но хрупкий мир Сэма оказывается под угрозой, когда он влюбляется в девушку из ночного клуба.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 30 апреля 2025
Премьера в мире 30 апреля 2025
Режиссер
Санжар Омаров
В ролях
Дидар Толеген
Алишер Исмайлов
Дамир Мадиев
Алмагул Казихан
Еркебулан Дайыров
Все актеры и съемочная группа

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