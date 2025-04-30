Караганда, нулевые. Лихие 90-е закончились, но разгул преступности никуда не делся. Четверо друзей, простых парней с окраин, во главе с Сэмом очарованы блатной романтикой и хотят легких денег. Так они становятся часть местной братвы, в которой состоят люди, пережившие многое. Парни быстро входят во вкус, ведь денег и веселья в криминальном мире достаточно, но столько же и преступлений и жестокости. Суровый, но хрупкий мир Сэма оказывается под угрозой, когда он влюбляется в девушку из ночного клуба.