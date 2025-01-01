Меню
О персоне
Фильмография
Ли Джун-хо
Jun-Ho Lee
Ли Джун-хо
Ли Джун-хо
Jun-Ho Lee
Дата рождения
25 января 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Популярные фильмы
8.8
Безрассудно влюбленные
(2016)
0.0
Король земли
(2023)
0.0
Знаменитость
(2023)
Фильмография Ли Джун-хо
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Мистика
Триллер
Год
Все
2023
2021
2019
2018
2017
2016
Все
8
Сериалы
8
Актер
8
Король земли
комедия, мелодрама
2023, Южная Корея
Знаменитость
драма, триллер, мистика
2023, Южная Корея
Красная манжета
драма, мелодрама, исторический
2021, Южная Корея
Признание
драма, детектив
2019, Южная Корея
Вок любви
драма, комедия, мелодрама
2018, Южная Корея
Шеф Ким
комедия
2017, Южная Корея
Только между влюбленными
драма, мелодрама
2017, Южная Корея
8.8
Безрассудно влюбленные
драма, мелодрама
2016, Южная Корея
