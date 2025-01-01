Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ли Джун-хо Jun-Ho Lee
Киноафиша Персоны Ли Джун-хо

Ли Джун-хо

Jun-Ho Lee

Дата рождения
25 января 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей

Популярные фильмы

Безрассудно влюбленные 8.8
Безрассудно влюбленные (2016)
Король земли 0.0
Король земли (2023)
Знаменитость 0.0
Знаменитость (2023)

Фильмография Ли Джун-хо

Жанр
Год
Все 8 Сериалы 8 Актер 8
Король земли
Король земли
комедия, мелодрама 2023, Южная Корея
Знаменитость
Знаменитость
драма, триллер, мистика 2023, Южная Корея
Красная манжета
Красная манжета
драма, мелодрама, исторический 2021, Южная Корея
Признание
Признание
драма, детектив 2019, Южная Корея
Вок любви
Вок любви
драма, комедия, мелодрама 2018, Южная Корея
Шеф Ким
Шеф Ким
комедия 2017, Южная Корея
Только между влюбленными
Только между влюбленными
драма, мелодрама 2017, Южная Корея
Безрассудно влюбленные 8.8
Безрассудно влюбленные
драма, мелодрама 2016, Южная Корея
«Смирись с этим!»: в России показывают сериал, где актеров полностью заменил ИИ — реакция зрителей бесценна
Второй сезон «Любопытной Варвары» на подходе: где снимали новые серии и какие локации увидят зрители
Вторая часть «Лихих» вышла, но первая же серия обернулась провалом: этот ляп со следователем трудно объяснить логически
«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех
«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)
Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми
Если понравилась «Трасса» и «Хрустальный»: новый детектив с Акиньшиной похож сразу на два хита Маловичко
Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше