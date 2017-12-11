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Постер сериала Только между влюбленными
Постер сериала Только между влюбленными
Постер сериала Только между влюбленными
Постер сериала Только между влюбленными
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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4 постера
Киноафиша Сериалы Только между влюбленными

Только между влюбленными (2017 - 2018)

Geunyang Saranghaneun Sai 18+
Год выпуска 2017
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Когда-то Ли Ган-ду хотел стать прославленным футболистом, но трагические обстоятельства помешали ему сделать это. Отец молодого человека погиб в результате несчастного случая, а сам он сломал ногу и в течение трех лет восстанавливался в реабилитационном центре. Оставшийся без семьи и надежд на будущее парень без смысла и цели проводит жизнь, а затем знакомится с архитектором Ха Мун-су. Она тоже знакома с чувством утраты — девушка лишилась своей сестры. Более того, она не может простить саму себя за то, что осталась жива.

В ролях
В ролях
Ли Джун-хо
Юн Сэ-а
Пак Кю-ён
Кан Хан На
Тхэ Ин-хо
Пак Хи-бон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Только между влюбленными - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 16 эпизодов
 
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