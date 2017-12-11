Когда-то Ли Ган-ду хотел стать прославленным футболистом, но трагические обстоятельства помешали ему сделать это. Отец молодого человека погиб в результате несчастного случая, а сам он сломал ногу и в течение трех лет восстанавливался в реабилитационном центре. Оставшийся без семьи и надежд на будущее парень без смысла и цели проводит жизнь, а затем знакомится с архитектором Ха Мун-су. Она тоже знакома с чувством утраты — девушка лишилась своей сестры. Более того, она не может простить саму себя за то, что осталась жива.