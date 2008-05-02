Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Папы против мам"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Кейт Мойер
Kate Moyer
Киноафиша
Персоны
Кейт Мойер
Кейт Мойер
Kate Moyer
Дата рождения
2 мая 2008
Возраст
14 лет
Знак зодиака
Телец
Популярные фильмы
Дети кукурузы
(2023)
4.4
Высокое напряжение
(2022)
0
Фильмография Кейт Мойер
Жанр
Все
Семейный
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2023
2022
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
4.4
Дети кукурузы
Children of the Corn
ужасы
2023, Австралия / США
Высокое напряжение
семейный, фантастика
2022, США
Новости о Кейт Мойер
Вышел трейлер новой экранизации рассказа Стивена Кинга «Дети кукурузы»
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове