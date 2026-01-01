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Фильмография
Элла Лейерс
Ella Leyers
Киноафиша
Персоны
Элла Лейерс
Элла Лейерс
Ella Leyers
Дата рождения
31 августа 1988
Празднует день рождения сегодня
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Эдегем, Бельгия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Zillion. Клуб твоих грез
(2022)
Фильмография Элла Лейерс
7.1
Zillion. Клуб твоих грез
Zillion
драма
2022, Бельгия / Нидерланды
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