Zillion. Клуб твоих грез - дублированный трейлер
Zillion. Клуб твоих грез. Дублированный трейлер

Zillion. Клуб твоих грез. Дублированный трейлер

Дата публикации: 2 декабря 2022
Zillion. Клуб твоих грез – История взлета коротышки-неудачника, ставшего иконой рейва, возвращает зрителя в ревущую эпоху вседозволенности, открывшую миллениум. Основой для энергичной дискодрамы послужили реальные события. Уроженец бельгии Франк Ферстратен был обычным айтишником из пригорода, который очень хотел тусоваться, но не мог пройти фейсконтроль. Гнев неприятия — лучшее топливо для достижений, и уже через несколько лет он превратился в короля клубной империи с одной из самых больших дискотек мира, которую назвал Zillion. Здесь вечный праздник: под огнями стробоскопа извиваются тела, порошок растворен в воздухе, и шампанское льется рекой. MTV проводят здесь премии, и Zillion быстро становится рейверской меккой для поклонников дискокультуры со всего света, не дающей спать местным жителям. Теперь Фрэнк сам решает, кому в его клуб вход открыт, а кто останется на улице. Но успех пришел, а комплексы остались. Быстрый взлет, легкие деньги, криминал, красивые женщины и чувство собственного величия быстро опьянили айтишника, который не смог остановиться. Под ритмы евродэнса Франк «Зиллион» творит беспредел — отмывает деньги, теряет себя и рушит судьбы близких людей. Расплата будет жестокой.
7.1 Zillion. Клуб твоих грез
Zillion. Клуб твоих грез драма, 2022, Бельгия / Нидерланды
