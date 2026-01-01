Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Ева Бертистл
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Награды и номинации Ева Бертистл
Eva Birthistle
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Награды и номинации Ева Бертистл
Берлинале 2004
EFP Падающая звезда
Победитель
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
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Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
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В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
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