Сериал «Женись на мне» – это комедийная романтическая мелодрама о девушке, которая решила на спор выйти замуж. Виктория молода, красива, образована и самодостаточна, однако и у нее есть слабость – больное самолюбие. Поэтому она спешит доказать своей «обожаемой подруге» Марине, что способна затащить в ЗАГС абсолютно любого мужчину за 14 дней. Тем временем по соседству с Мариной живет одинокий мужчина Николай, брошенный невестой у алтаря. Именно его коварная подруга и подсовывает Вике для эксперимента.