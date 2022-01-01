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Киноафиша Сериалы Женись на мне
Женись на мне (2022 - …) Женись на мне
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Женись на мне» – это комедийная романтическая мелодрама о девушке, которая решила на спор выйти замуж. Виктория молода, красива, образована и самодостаточна, однако и у нее есть слабость – больное самолюбие. Поэтому она спешит доказать своей «обожаемой подруге» Марине, что способна затащить в ЗАГС абсолютно любого мужчину за 14 дней. Тем временем по соседству с Мариной живет одинокий мужчина Николай, брошенный невестой у алтаря. Именно его коварная подруга и подсовывает Вике для эксперимента.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Блажко
Дмитрий Блажко
Александр Асташёнок
Александр Асташёнок
Анастасия Калашникова
Анастасия Калашникова
Наталья Иглина
Дмитрий Малашенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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