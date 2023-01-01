Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тень Караваджо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чха Сон-у
Чха Сон-у Cha Seon-woo
Киноафиша Персоны Чха Сон-у

Чха Сон-у

Cha Seon-woo

Популярные фильмы

Призрак у озера
Призрак у озера (2022)
6
Сетка
Сетка (2022)
0
Вернуться в 1994
Вернуться в 1994 (2013)
0

Фильмография Чха Сон-у

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 1 Сериалы 2 Актер 3
Сетка
Сетка
фантастика, боевик, фэнтези, триллер 2022, Корея
Призрак у озера 6
Призрак у озера Mihok / The Other Child
детектив, триллер 2022, Корея
Вернуться в 1994
Вернуться в 1994
драма, комедия, мелодрама 2013, Корея
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши