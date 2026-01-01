Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Надер Хадеми
Nader Khademi
Киноафиша
Персоны
Надер Хадеми
Надер Хадеми
Nader Khademi
Дата рождения
17 сентября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Иран, Иран
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.7
Пришельцы из прошлого
(2019)
7.6
Рождественская охота
(2019)
7.4
Три разбойника и лев
(2022)
Фильмография Надер Хадеми
5.8
Мунк
Munch
биография, драма, исторический
2023, Норвегия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Приключения Тедди
Teddybjørnens jul
семейный
2022, Норвегия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Три разбойника и лев
Folk og røvere i Kardemomme by
анимация, семейный
2022, Норвегия
Смотреть трейлер
6.3
Три орешка для Золушки
Tre nøtter til Askepott
семейный, фэнтези
2021, Норвегия / Литва
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Охота на ведьм
драма, криминал, триллер
2020, Норвегия
7.6
Рождественская охота
драма, комедия, мелодрама
2019, Норвегия
7.7
Пришельцы из прошлого
драма, криминал, фантастика
2019, Норвегия
6.6
Маммон
драма, криминал, триллер
2014, Норвегия
Показать еще
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
После этих концовок сидишь и молчишь: 5 фильмов с сюжетными поворотами, которые невозможно выбросить из головы
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«Мурашки бежали по коже»: этот сиквел неожиданно обошёл «Терминатора 2» и стал лучшим продолжением в истории кино
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить