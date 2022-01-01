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Фильмография
Надер Хадеми
Nader Khademi
Киноафиша
Персоны
Надер Хадеми
Надер Хадеми
Nader Khademi
Дата рождения
17 сентября 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Иран, Иран
Популярные фильмы
Пришельцы из прошлого
(2019)
7.7
Три орешка для Золушки
(2021)
6.9166665
Приключения Тедди
(2022)
6
Фильмография Надер Хадеми
Жанр
Все
Драма
Криминал
Семейный
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2022
2021
2020
2019
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актер
4
6
Приключения Тедди
Teddybjørnens jul
семейный
2022, Норвегия
Билеты
6.9
Три орешка для Золушки
Tre nøtter til Askepott
семейный, фэнтези
2021, Норвегия / Литва
Билеты
Охота на ведьм
драма, криминал, триллер
2020, Норвегия
7.7
Пришельцы из прошлого
драма, криминал, фантастика
2019, Норвегия
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