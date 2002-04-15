Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Клара Галле
Клара Галле
Clara Galle
О персоне
Фильмография
Фотографии
Клара Галле
Clara Galle
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 апреля 2002
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Овен
Биография Клара Галле
Развернуть
Фильмография Клара Галле
Из моего окна
комедия, драма, мелодрама
2022, Испания
7.0
Все фильмы
Фотографии Клара Галле
Все фотографии
Все фотографии
Related video
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом