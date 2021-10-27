Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мики Рис
Мики Рис
Mickey Reece
О персоне
Фильмография
Новости
Мики Рис
Mickey Reece
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Биография Мики Рис
Развернуть
Фильмография Мики Рис
Проклятие монахинь
драма, ужасы
2021, США
3.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Взгляните в лицо своим демонам: вышел трейлер хоррора «Проклятие монахинь»
Фильм, бросающий вызов законам жанра, выйдет в широкий прокат в декабре.
Написать
27 октября 2021 11:32
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»