Вальдимар Йоханнссон
Награды
Valdimar Jóhannsson
О персоне
Фильмография
Награды
Каннский кинофестиваль 2021
«Особый взгляд» – приз за оригинальность
Победитель
Золотая камера
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
