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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Нил Дракманн
Нил Дракманн
Neil Druckmann
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Нил Дракманн
Neil Druckmann
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Дата рождения
5 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Нила Дракманна
Родился 5 декабря 1978 года. Израиль.
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Педро Паскаль уверен, что сериал «Одни из над» находится «в хороших руках»
В этом контексте Паскаль сравнил своей предстоящий проект с «Мандалорцем».
Написать
18 апреля 2022 15:04
Каст сериала «Одни из нас» пополнился актрисой из «Эйфории»
Она сыграет лучшую подругу главной героини.
Написать
17 января 2022 11:10
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