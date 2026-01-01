Меню
Нил Дракманн
Награды
Награды и номинации Нила Дракманна
Neil Druckmann
Награды
Награды и номинации Нила Дракманна
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA 2015
Best Story
Победитель
BAFTA 2014
Best Story
Победитель
BAFTA 2017
Best Narrative
Номинант
Best Narrative
Номинант
