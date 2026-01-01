Меню
Награды и номинации Нила Дракманна

Neil Druckmann
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Best Story
Победитель
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Best Story
Победитель
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Best Narrative
Номинант
 Best Narrative
Номинант
