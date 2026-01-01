Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Юлия Полынская
Yuliya Polynskaya
Киноафиша
Персоны
Юлия Полынская
Юлия Полынская
Yuliya Polynskaya
Дата рождения
6 июня 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Фантастический герой
Биография Юлия Полынская
Родилась 6 июня 1975 года. Красноярск, СССР (Россия).
Развернуть
Популярные фильмы
7.5
Кунгур
(2022)
7.2
Метод
(2015)
7.0
Чувства Анны
(2023)
Фильмография Юлия Полынская
6
Почтарь
Pochtar
драма, детектив
2025, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
23 августа
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Чувства Анны
Chuvstva Anny
фантастика, драма
2023, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
Кунгур
криминал, мелодрама
2022, Россия
5.7
Райский уголок
детектив, мелодрама, мини-сериал
2019, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Селфи с судьбой
детектив, драма
2018, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Между двух огней
драма
2015, Россия
7.2
Метод
драма, криминал, триллер
2015, Россия
Показать еще
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Пару капель на футболку — и через 30 минут желтые пятна в зоне подмышек сойдут как по волшебству
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить