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Юлия Полынская
Юлия Полынская Yuliya Polynskaya
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Юлия Полынская

Yuliya Polynskaya

Дата рождения
6 июня 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Фантастический герой

Биография Юлия Полынская

Родилась 6 июня 1975 года. Красноярск, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Кунгур 7.5
Кунгур (2022)
Метод 7.2
Метод (2015)
Чувства Анны 7.0
Чувства Анны (2023)

Фильмография Юлия Полынская

Почтарь 6
Почтарь Pochtar
драма, детектив 2025, Россия
Смотреть трейлер
23 августа
23 августа
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Чувства Анны 7
Чувства Анны Chuvstva Anny
фантастика, драма 2023, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Кунгур 7.5
Кунгур
криминал, мелодрама 2022, Россия
Райский уголок 5.7
Райский уголок
детектив, мелодрама, мини-сериал 2019, Россия
Селфи с судьбой
Селфи с судьбой
детектив, драма 2018, Россия
Между двух огней
Между двух огней
драма 2015, Россия
Метод 7.2
Метод
драма, криминал, триллер 2015, Россия
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