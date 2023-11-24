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Киноафиша Сериалы 23 августа

23 августа (2023 - 2023)

23 avgusta 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Круглая сирота медсестра Женя собирается замуж, осталось только познакомиться с родителями жениха. Но все прошло как нельзя хуже – его семья не готова принять сироту, пока она не найдет свою мать. Женя устраивается работать сиделкой к отставному полковнику полиции Василию Петровичу, их общение выливается в большую дружбу. Он помогает ей искать мать, а девушка пытается примирить полковника с сыном Петром, в которого сама и влюбляется. Но Петр совсем не рад появлению в их доме «приживалки» – он подозревает Женю в меркантильном интересе к своему отцу.

Неожиданно Василий Петрович умирает, общее горе сближает Женю и Петра. Они становятся близки. Разбирая документы полковника, Женя узнает, что Василий Петрович завещал ей свой дом. Она не решается признаться в этом Петру, однако он узнает об этом от нотариуса, и это становится причиной их разрыва. Петр уезжает за границу, а Женю ждут две новости: она находит адрес своей настоящей матери и узнает, что беременна...

В ролях
В ролях
Елизавета Долбникова
Никита Бурячек
Валерий Афанасьев
Валерий Афанасьев
Юлия Полынская
Юлия Полынская
Юлия Назаренко-Благая
Юлия Назаренко-Благая
Юлия Беляева
Юлия Беляева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
23 августа - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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