Андрей Зайцев
Награды и номинации Андрей Зайцев
Andrey Zaytsev
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Андрей Зайцев
ММКФ 2020
Лучший фильм
Победитель
Основной конкурс
Победитель
Кинотавр 2015
Диплом
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2015
Лучший молодежный фильм
Победитель
Берлинале 2015
Поколение 14плюс - лучший фильм
Номинант
