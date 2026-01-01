Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Майкл Уивер
Michael Weaver
Киноафиша
Персоны
Майкл Уивер
Майкл Уивер
Michael Weaver
Дата рождения
17 февраля 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Биография Майкла Уивера
Родился 17 февраля 1971 года. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
Развернуть
Популярные фильмы
7.9
Спецназ
(2017)
7.7
На службе у дьявола
(2007)
7.6
Красотки в Кливленде
(2010)
Фильмография Майкла Уивера
6.8
Неудержимый
Unstoppable
драма, спорт
2024, США
Смотреть трейлер
4.6
Исчезнувшие
Arctic Void
драма, ужасы, детектив
2022, США
6.6
Дневник будущей женщины-президента
комедия, детский, семейный
2020, США
4.9
Несломленная
Swing Low
ужасы, триллер
2019, США
7.9
Спецназ
драма, боевик, военный
2017, США
7.1
Инструкция по разводу для женщин
драма, комедия, мелодрама
2014, США
6.4
Всю ночь напролет
комедия
2011, США
7.6
Последний настоящий мужчина
комедия, семейный
2011, США
Показать еще
«Правила здесь написаны если не кровью, то отравлениями»: нужно ли стерилизовать банки перед закруткой — повар поставил жирную точку
«Под хрустящей корочкой сочная грудка»: курицу целиком кидаю в рассол — 4 часа и эффект круче, чем от маринада
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих
Отдадим полцарства за правильный ответ: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с принцессой (тест)
Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить