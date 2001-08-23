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Михаил Шведов
Mikhail Shvedov
Киноафиша
Персоны
Михаил Шведов
Михаил Шведов
Mikhail Shvedov
Дата рождения
23 августа 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Биография Михаила Шведова
Родился 23 августа 2001 года.
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6.6
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Пробуждение
драма, мистика
2021, Россия
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Новости о Михаиле Шведове
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