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Лиза Амбалаванар
Lisa Ambalavanar
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Лиза Амбалаванар
Лиза Амбалаванар
Lisa Ambalavanar
Дата рождения
19 февраля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Дерби, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Биография Лизы Амбалаванар
Родилась в Дерби, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
7.5
Титаны
(2018)
5.3
Кошмар в летнем лагере
(2018)
4.8
Мой ленивец-убийца
(2023)
Фильмография Лизы Амбалаванар
Инспектор Эллис
драма, криминал
2024, Великобритания
4.8
Мой ленивец-убийца
Slotherhouse
комедия, ужасы, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
5.3
Кошмар в летнем лагере
драма, мистика
2018, Великобритания
7.5
Титаны
драма, боевик, фантастика
2018, США
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Новости о Лизе Амбалаванар
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