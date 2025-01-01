Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Питер Чакос
Награды
Награды и номинации Питера Чакоса
Peter Chakos
О персоне
Награды
Награды и номинации Питера Чакоса
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Series - Multi-Camera Production
Номинант
7 фильмов, после которых не уснёте спокойно: детективы и триллеры, где ни минуты покоя
6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube
Внимательно смотрели все трейлеры к новому сериалу «Оно»? Тогда вы точно не пропустили эти 3 отсылки к другим фильмам по Кингу
Отсняли только 15 эпизодов: у руля 8 сезона «Невского» новый режиссер — фанаты гадают, не превратится ли он в мини-сериал
Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»
Выживи, если сможешь: 10 свежих фильмов о конце света — и №5 называют венгерским ответом «Одним из нас»
Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»
У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо теперь роскошный рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes — фильм выйдет на Netflix уже через пару недель
«Зашифровано многое»: Михалков оставил тайное послание в первых секундах фильма «12» — и спустя 18 лет объяснил его смысл
Никулина в «Операции "Ы"» все узнают: а вы попробуйте вспомнить 5 других фильмов СССР по кадрам с гитарой (тест)
Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667