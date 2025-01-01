Menu
Peter Chakos
Awards
Awards and nominations of Peter Chakos
Peter Chakos
Awards
Awards and nominations of Peter Chakos
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Series - Multi-Camera Production
Nominee
