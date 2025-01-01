Menu
Kinoafisha Persons Peter Chakos Awards

Awards and nominations of Peter Chakos

Peter Chakos
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Series - Multi-Camera Production
Nominee
