Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джеймс Хоу
Награды
Награды и номинации Джеймс Хоу
James Howe
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джеймс Хоу
BAFTA 2010
Best Director Fiction/Entertainment
Номинант
«Пойман с поличным» с российской звездой рвет пиратские топы: обошел все новинки – и даже самого Кинга
Помимо «Игры престолов» есть еще 5 проектов, связанных с сериалом: включили в список даже пародию фанатов
Он открыл глаза — а они черные: почему Дин в «Сверхъестественном» стал демоном и как его удалось спасти
Кэндзяку, поплачь: фанаты выбрали самых ужасающих злодеев «Магической битвы» – без Дзего и Гето даже в топ-5
Данелия высмеял нас с вами: философский смысл «Кин-дза-дза!» в СССР понимать не хотели даже цензоры
Дала по клыкам Калленам: эта драма с Суинтон отобрала у «Сумерек» почетное звание лучшей истории вампирской любви
Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать
Косили как траву: финал «Аркейна» уничтожил остатки любимых героев — в общей сложности 15 персонажей не дожили до титров
Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме
От дворцов к кланам: автор «Великолепного века» вернулся с новой историей — и зрители уже вынесли вердикт
Когда происходит действие «Колец власти» — задолго до рождения Фродо и Бильбо: сериал переписал хронологию Толкина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667