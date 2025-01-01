В новом финале «Игры престолов» Дейенерис выйдет замуж — и не за Джона Сноу: фанаты считают, что этот человек погубит и Бурерожденную, и ее драконов

Скоро все фильмы будут снимать при помощи ИИ и без актеров? Прогноз эксперта – эксклюзив «Киноафиши»

Тайный союз, а не ненависть: чего не показал «Великолепный век» о Михримах и Селиме

Демогоргон был лишь разминкой: откуда взялся Истязатель разума в «Очень странных делах» и почему он – самый кошмарный слуга Векны

«Шедевр российского кино»: этот отечественный сериал официально признали лучшим в Европе – от финала иностранцев бросает в дрожь

«Судья из ада» вынесла приговор «Игре в кальмара» с «Алисой в Пограничье»: дорама Disney уложила на лопатки главные шедевры Netflix

Дауни-младшего к роли Доктора Дума Marvel готовили давно: сцена с отцом Старка в «Мстителях: Финал» это подтверждает

Вы же не думали, что Хвататель мертв? В «Черном телефоне 3» не будет Финни и Гвен – Итан Хоук хочет затащить зрителей в Преисподнюю

«Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный

Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри