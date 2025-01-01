Menu
Awards and nominations of Antonia Gentry

Antonia Gentry
MTV Movie + TV Awards 2021 MTV Movie + TV Awards 2021
Breakthrough Performance
Nominee
