Бабис Макридис
Награды
Награды и номинации Бабис Макридис
Babis Makridis
О персоне
Фильмография
Награды
Сандэнс 2018
Мировое кино – драматургия
Номинант
Сандэнс 2012
Мировое кино – драматургия
Номинант
