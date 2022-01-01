Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Бабис Макридис
Бабис Макридис
Babis Makridis
О персоне
Фильмография
Бабис Макридис
Babis Makridis
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Кастория, Греция
Биография Бабис Макридис
Развернуть
Фильмография Бабис Макридис
Яблоки
комедия, драма
2020, Греция / Польша / Словения
5.0
Все фильмы
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось