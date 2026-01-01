Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эрик Арагон
Rico Aragon
Киноафиша
Персоны
Эрик Арагон
Эрик Арагон
Rico Aragon
Дата рождения
15 сентября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Майами, Флорида, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.9
Праздничный наркоман
(2024)
6.8
Селена
(2020)
6.6
Война тыквенных пирогов
(2016)
Фильмография Эрика Арагона
6.9
Праздничный наркоман
The Holiday Junkie
драма
2024, США
Смотреть трейлер
6.8
Селена
драма, семейный, музыка
2020, Мексика/США
6.6
Война тыквенных пирогов
Pumpkin Pie Wars
комедия, мелодрама
2016, США
4
Живу с моделями
комедия
2015, США
Показать еще
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить