Награды и номинации Мерл Дэндридж

Награды и номинации Мерл Дэндридж

Merle Dandridge
Награды и номинации Мерл Дэндридж
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Best Performer
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
