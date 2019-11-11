Медицинская драма о борьбе идеалиста с системой. Гонсало Олмедо — ответственный терапевт, готовый биться до последнего за здоровье пациентов. После смерти главврача больницы Гонсало назначают на его должность. Доктор собирает команду лучших специалистов, но сталкивается с бюрократией внутри госпиталя. Теперь цель Гонсало — изменить систему здравоохранения изнутри. И без того непростая задача усложняется гибелью пациента, допущенной по халатности одного из сотрудников больницы, и личными проблемами самих врачей.