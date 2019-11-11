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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Медики, линия жизни

Медики, линия жизни (2019 - 2020)

Médicos, línea de vida 16+
Год выпуска 2019
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Las Estrellas
Продолжительность сериала 87 часов 0 минут
О чем сериал

Медицинская драма о борьбе идеалиста с системой. Гонсало Олмедо — ответственный терапевт, готовый биться до последнего за здоровье пациентов. После смерти главврача больницы Гонсало назначают на его должность. Доктор собирает команду лучших специалистов, но сталкивается с бюрократией внутри госпиталя. Теперь цель Гонсало — изменить систему здравоохранения изнутри. И без того непростая задача усложняется гибелью пациента, допущенной по халатности одного из сотрудников больницы, и личными проблемами самих врачей.

В ролях
В ролях
Скарлет Грубер
Ливия Брито
Дэниэл Аренас
Родольфо Салас
Эрика де ла Роса
Греттель Вальдес
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Медики, линия жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 87 эпизодов
 
Кадры из сериала
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