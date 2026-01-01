Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эш Тэндон
Эш Тэндон Ash Tandon
Киноафиша Персоны Эш Тэндон

Эш Тэндон

Ash Tandon

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Телохранитель министра 7.9
Телохранитель министра (2018)
Apnas 7.5
Apnas (2026)
Шведка Кэролайн 6.7
Шведка Кэролайн (2024)

Фильмография Эша Тэндона

Apnas 7.5
Apnas Apnas
драма 2026, Великобритания
Шведка Кэролайн 6.7
Шведка Кэролайн Swede Caroline
комедия 2024, Великобритания
Бакингемские убийства 6.7
Бакингемские убийства The Buckingham Murders
криминал, драма, триллер 2023, Индия / Великобритания
Телохранитель министра 7.9
Телохранитель министра
драма, криминал, триллер 2018, Великобритания
Пять дней 6.5
Пять дней
криминал, триллер, детектив 2007, Великобритания/США
Показать еще
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт
Какими будут декабрь и январь узнаем 5 сентября: вечером все внимание на небо
Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром
5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
Если бы «Бриллиантовую руку» сняли в 2026-м: нашла достойных актеров на роль Лелика, Геши и Горбункова
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
Посмотрел и закрыл гештальт: 5 фантастических сериалов до 2-х сезонов, где есть настоящий финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше