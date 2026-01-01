Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эш Тэндон
Ash Tandon
Киноафиша
Персоны
Эш Тэндон
Эш Тэндон
Ash Tandon
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Телохранитель министра
(2018)
7.5
Apnas
(2026)
6.7
Шведка Кэролайн
(2024)
Фильмография Эша Тэндона
7.5
Apnas
Apnas
драма
2026, Великобритания
6.7
Шведка Кэролайн
Swede Caroline
комедия
2024, Великобритания
6.7
Бакингемские убийства
The Buckingham Murders
криминал, драма, триллер
2023, Индия / Великобритания
7.9
Телохранитель министра
драма, криминал, триллер
2018, Великобритания
6.5
Пять дней
криминал, триллер, детектив
2007, Великобритания/США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Показать еще
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт
Какими будут декабрь и январь узнаем 5 сентября: вечером все внимание на небо
Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром
5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
Если бы «Бриллиантовую руку» сняли в 2026-м: нашла достойных актеров на роль Лелика, Геши и Горбункова
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
Посмотрел и закрыл гештальт: 5 фантастических сериалов до 2-х сезонов, где есть настоящий финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить