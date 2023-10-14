Бакингемские убийства
The Buckingham Murders
18+
Страна
Индия / Великобритания
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
14 октября 2023
Дата выхода
|13 сентября 2024
|Великобритания
|
|15
|13 сентября 2024
|Индия
|
|
|12 сентября 2024
|ОАЭ
|
|TBC
|13 сентября 2024
|Франция
|
|
Сборы в мире
$565 433
Производство
Balaji Telefilms, Cars on Film, Mahana Films
Другие названия
The Buckingham Murders, Los asesinatos de Buckingham, OS ASSASSINATOS DE BUCKINGHAM, TBM (????), Бакингемские убийства, Букінгемські вбивства