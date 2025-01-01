Убивал женщин, но помог поймать легендарного Теда Банди? На самом деле финал нового «Монстра» не имеет ничего общего с реальностью

Для тех, кто скучал по хорошим расследованиям: три новых сериала, из-за которых вы будете прикованы к экрану

Фанаты пересмотрели «Служебный роман» и утроили спор в Сети: мог ли Новосельцев стать хорошим начальником отдела?

2 сезон можно снимать хоть завтра: финал сериала «Дыши» оставляет зрителей в слезах — но не отвечает на важнейший вопрос

Жоржа Милославского узнать не так сложно: вот 5 других киногероев СССР в очках — вспомните, из каких они фильмов (тест)

Между адом, раем и психушкой: что такое Пограничье в «Алисе в Пограничье» на самом деле — в манге и сериале ответы разные

В новом «Властелине колец» перепишут канон трилогии Джексона: Фроде вернется — и это круто, но есть проблема

Послужной список Бласта впечатляет: вот кто настоящий №1 в «Ванпанчмене» (конечно, после Сайтамы) — о его силах вы и не догадывались

«Ни одного лишнего момента»: британцы давно сняли сериал с жутким клоуном — самое время посмотреть, пока ждете «Оно»

До Нового года успеем: сколько серий будет в первом сезоне «Гачиакуты» — составили актуальное расписание для оставшейся половины