«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой

В «Человеке-бензопиле» 2025 года нашли умную отсылку к «Атаке титанов»: показываем, если вы моргнули в этот момент

Сняты в России, а эмоций больше, чем от Netflix: 5 сериалов, которые смотрят без остановки — рейтинги говорят сами за себя

Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен

Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта

Ганнибал-каннибал в список не попал: на Западе выбрали лучшие хорроры в истории, и ни один фильм 21 в топ-10 не фигурирует

HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге

«Нам показалось правильным»: в 5-м сезоне «Очень странных дел» раскроют 2 главные загадки сериала – ответы наконец «замкнут круг»

Как мученики в Рай, а остальные «просто сдохли»? Узнали, куда Булгаков изгнал героев «Мастера и Маргариты» и ужаснулись

Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)