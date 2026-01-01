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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Питер МакДональд
Награды
Награды и номинации Питер МакДональд
Peter McDonald
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Питер МакДональд
Оскар 2012
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
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2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
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