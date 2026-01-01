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Фильмография
Лаки Йейтс
Lucky Yates
Киноафиша
Персоны
Лаки Йейтс
Лаки Йейтс
Lucky Yates
Дата рождения
18 октября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография Лаки Йейтса
Родился 18 октября 1967 года.
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Популярные фильмы
8.6
Арчер
(2009)
Фильмография Лаки Йейтса
8.6
Арчер
комедия, боевик
2009, США
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